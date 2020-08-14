裕隆集團中華(2204)在解除分攤集團損失的壓力後，首季轉虧為盈，第二季獲利進一步走高，淨利歸屬於母公司業主9.13億元，較第一季增近50%，並比去年同期虧轉盈，每股純益1.67元；上半年EPS 2.79元，明顯優於去年同期之0.01元。

中華汽車第二季合併營收71.16億元，年減約14%；營業利益3.79億元，年減約27.9%；業外則是大幅轉好，整體業外利益達6.28億元，比去年同期之虧損10.55億元轉佳；單季淨利歸屬於母公司業主9.13億元，每股純益1.67元，較去年同期每股虧損0.55元明顯轉好。

中華車上半年合併營收147.78億元，年減約13%，隨著轉投資裕隆擺脫財務包袱，回復獲利，上半年稅後純益15.22億元，每股純益2.79元，較去年同期的0.01元跳增。

中華汽車已在解除分攤裕隆集團損失的壓力後，今年首季轉虧為盈，加上去年10月大幅減資6成，因此首季稅後淨利雖年減近2成，但EPS達1.12元，較去年第1季的0.56元倍增。

中華汽車第一季營收76.62億元，年減約12.2%；營業淨利5.14億元，淨利歸屬母公司業主6.08億元，年減19.92%，EPS 1.12元。

隨著商用車市銷售熱絡，中華車7月合併營收達30億元，年增8.39%，創今年次高。

(時報資訊)