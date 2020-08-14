遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》於今(13)日推出暑假全新地區「布律那歐」，同步釋出兩大新副本「酷寒之地」及「舊城遺址」，讓玩家一次體驗豐富的遊戲新內容；官方於8月13日至9月10日，將連續推出【布律那歐is Coming】、【布律那歐副本活動】、【布律那歐週末強化活動】、【布律那歐特殊週末活動】四大活動；其中，玩家最期待的強化活動，將於8月15日及8月16日限時開跑，所有強化所需材料只要1個，可盡情把握時間快速練等；此外，四大活動總共將送出30種以上的虛寶獎勵，包含：武器箱、防具箱、支援組合包、特殊稱號、極光商城點數，讓玩家的遊戲角色經驗值及武力值全面進化，肆意冒險、盡情戰鬥！

《艾爾之光》暑假全新地區「布律那歐」開放、兩大新副本同步釋出

《艾爾之光》於8月13日推出暑假全新地區「布律那歐」，繼去年「利古魔爾」後的新魔界地區，主線劇情將推演關於「艾爾搜查隊」前往「布律那歐」尋找「百鬼王靈魂」的故事，在探索地區的過程面對各種未知的挑戰、同時抵擋「百鬼王軍團」的襲擊，帶給玩家戰鬥關卡與劇情故事兼具的新內容！同步釋出兩大新副本「酷寒之地」及「舊城遺址」，「酷寒之地」戰力限制60萬、入場人數1-4人，「舊城遺址」戰力限制80萬、入場人數1-4人，敬請挑戰！

官方同步推出「武器刻印系統更新」及艾爾小屋DIY新主題「星光」，全新的刻印系統可使用紅藍金三種石頭，分別為「平凡」、「提煉」、「燦爛」共三種等級，可鑲嵌在武器上賦予新屬性、獲得更強大的套裝效果；艾爾小屋系統也推出DIY新主題「星光」，宛如置身在銀河星夜中，打造煥然一新的小屋！

《艾爾之光》武器刻印系統更新。(圖/遊戲橘子提供)

《艾爾之光》艾爾小屋系統推出DIY新主題「星光」。(圖/遊戲橘子提供)

布律那歐系列活動展開、8/15 & 8/16強化活動限時開跑

迎接新地區開放，官方於8月13日至9月10日，將連續推出【布律那歐is Coming】、【布律那歐副本活動】、【布律那歐週末強化活動】、【布律那歐特殊週末活動】四大活動，送出多達30種以上的虛寶獎勵，詳情請鎖定官方網站及粉專相關消息。

※布律那歐is Coming

於8月13日至9月10日，每日累積連線10分鐘送「(科保)新冒險的開始(1天)」*1、連線20分鐘送「(科保)冒險家支援藥水」*20；於限定時間內連線60分鐘，送「(科保)布律那歐All-in-One支援組合包」*1，最高可累計4個，開啟可獲得「(科保)沾染魔氣的時空治者飾品全套箱(7天)」*1、「(科保)鬥志藥水」*5、「(科保) 特殊稱號選擇箱(7天)」*1等，共有7種虛寶。

此外，活動期間內「巴尼米爾襲擊戰」掉落率提高為2倍；每日清除適當等級副本3次，送「(科保)極光商城點數」*5、清除適當等級副本15次，送「(科保)極光商城點數」*15，可使用點數至「極光商城」兌換各種道具。

※布律那歐副本活動

於8月13日至8月27日，推出【布律那歐小試身手】及【感受一下布律那歐的寒冷吧】兩種副本活動，【布律那歐小試身手】於指定時間完成累積連線20分鐘，「(科保)布律那歐體驗箱」*1，開啟可獲得4種道具；【感受一下布律那歐的寒冷吧】於指定時間清除「酷寒之地」1次，送「平凡的紅色刻印石」*1、清除「舊城遺址」2次，送「平凡的藍色刻印石」*1「平凡的金色刻印石」*1。

※布律那歐週末強化活動

於8月15日至8月16日，活動期間內，將不分強化等級，所有強化所需材料數量只要1個；累積連線60分鐘，送各式強化道具，包含「(科保)祝福的神聖守護石」*10、「(科保)祝福的復原卷軸」*5、「(科保)艾爾鍊槌」*10。

※布律那歐特殊週末活動

於8月15日起，推出【找到只屬於我的轉職】、【瘋狂成長活動】、【跟黑茲浩克在布律那歐玩耍吧】3種活動內容，【找到只屬於我的轉職】於限定時間內連線60分鐘，可取得「(科保)3轉轉職券」*1、「(科保)轉職變更券選擇箱」*1；清除適當等級副本3次，可取得「艾利亞諾德」的各部位顏色變色券、「(科保)物理/魔法魔力石選項變更券」*1；【瘋狂成長活動】於限定時間內連線35分鐘及70分鐘，可取得2份「(科保) 賢者卷軸」*35，並可使用後獲得「(露莉爾) 合用的名譽戰鬥兵的防具箱」*1、「(露莉爾)+9秘密副本武器箱」*1，清除適當等級副本4次及5次，可分別取得「(露莉爾) +9默示錄Type-Void武器箱」*1、「(露莉爾) +9艾利亞諾德防具箱」*1；【跟黑茲浩克在布律那歐玩耍吧】於限定時間內連線30分鐘，送「(科保)黑茲浩克鞦韆自定義動作箱」*1個。

《艾爾之光》連續推出「布律那歐」系列四大活動。(圖/遊戲橘子提供)

《艾爾之光》「布律那歐」特殊週末活動。(圖/遊戲橘子提供)

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