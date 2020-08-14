新聞一：美媒：美擬再對中國81所孔子學院「開刀」，要求登記為「外國使團」

簡立欣／綜合報導

美國媒體彭博社12日報導援引匿名知情人士的話稱，美國國務院最快將於當地時間周四（13日）宣布，未來美國的孔子學院必須登記為「外國使團」。這是繼美方2月、6月將陸媒共9家在美機構列管為「外國使團」之後，第三度將陸方機構視為「外國使團」。

陸媒環球網引述彭博社表示，這一決定將意味著認定孔子學院是由外國政府「實質上擁有或有效控制」，使得這些學院接受與（外國駐美）大使館以及領事館類似的行政管理要求。彭博社稱，美國國務院還沒有立即回應記者的有關評論請求。

根據研究孔子學院的無黨派研究機構——美國全國學者協會（National Association Of Scholars）統計，全球約550所孔子學院中，有80所位於美國大專校院，其中包括史丹福大學以及喬治亞州的薩凡納州立大學等。

報導提到，長期以來，這些孔子學院一直是美國政界鷹派的目標，包括佛羅里達州共和黨參議員馬可．盧比奧，他曾要求該州學校終止相關協議。彭博社稱，目前中美兩國在香港以及5G技術等多項問題有衝突，美方此舉可能進一步加劇與中國的緊張關係。

去年，美國參議院常設調查委員會曾發布一份針對孔子學院的調查報告，稱這些機構試圖影響美國公眾意見，應該加以限制。當時中國外交部發言人曾強調，現在美方個別人士和機構毫無根據地將孔子學院這一正常的中美教育交流項目政治化，表現出典型的冷戰思維，希望這些人能真正考慮美國公眾、學生、老師和家長對學習漢語和瞭解中國文化的正當迫切需求，不要動輒把中美兩國人民之間的交往活動政治化。

今年6月22日，川普政府將中國中央電視台、中新社、《人民日報》、《環球時報》4家中國媒體在美機構列管為「外國使團」，當時大陸外交部發言人趙立堅強調，中方強烈敦促美方摒棄冷戰思維、意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，否則中方將不得不作出必要、正當反應。

趙立堅稱，這已經是美方第二次將中國媒體在美機構列為「外國使團」了。這是美方赤裸裸對中國媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。

最早，美國已於今年2月，將新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司列為外國使團。

(旺報 )