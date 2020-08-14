國道2號大湳交流道東向出口匝道，14日有車輛翻覆、撞翻標示牌，造成2人送醫。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

國道2號大湳交流道東向出口匝道，7月5日有民眾疑似標示牌不清撞上，引起標示不清爭議。後來高速公路局緊急更換標示。不過14日又有車輛翻覆、撞翻標示牌，造成2人送醫。

大湳交流道因為匝道口標示牌辨識困難，7月5日引起車禍，高公局雖然緊急更換，但僅是補英文翻譯，將中文地名置中，遭民眾痛批換湯不換藥。沒想到14日1輛貨櫃車，疑似標示不清，在該匝道口翻覆，也把標示撞倒。警方表示，目前事故還在處理中，詳細肇事原因仍需調查。

(中時 )