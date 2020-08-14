國道2大湳交流道疑標示不清 貨櫃車撞翻標誌2人送醫 11:052020/08/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號大湳交流道東向出口匝道，14日有車輛翻覆、撞翻標示牌，造成2人送醫。（摘自爆廢公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號大湳交流道東向出口匝道，14日有車輛翻覆、撞翻標示牌，造成2人送醫。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 國道2號大湳交流道東向出口匝道，7月5日有民眾疑似標示牌不清撞上，引起標示不清爭議。後來高速公路局緊急更換標示。不過14日又有車輛翻覆、撞翻標示牌，造成2人送醫。 大湳交流道因為匝道口標示牌辨識困難，7月5日引起車禍，高公局雖然緊急更換，但僅是補英文翻譯，將中文地名置中，遭民眾痛批換湯不換藥。沒想到14日1輛貨櫃車，疑似標示不清，在該匝道口翻覆，也把標示撞倒。警方表示，目前事故還在處理中，詳細肇事原因仍需調查。 (中時 ) #標示 #匝道 #標示牌 #大湳 #交流道 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸去美化開槍 台設備廠爆發力驚人 09:002020/08/14 財經 旺旺中時最新民調 加強兩岸交流 躍主流民意 04:102020/08/14 政治要聞 飆哥疾馳呼嘯逼人夠夠！139縣道等4地科技執法當場告發 10:552020/08/13 社會 陸進口貨藏病毒 新疆無症狀傳播 04:102020/08/14 話題觀察 國1小客車自撞翻覆 車輛零件狂撒3車道嚇壞路人 10:192020/08/14 社會 太平山區逆向超車 BMW毀2電桿撞3車 車頭撞爛安全氣囊全爆 11:032020/08/13 社會 湊熱鬧也看門道！相約十月參加原住民豐年祭 09:002020/08/14 旅遊 基隆草地音樂節、綠色無痕市集15日登場 金鐘主持人邀千人挑戰金氏世界紀錄 03:092020/08/14 生活 土城自來水破管 6小時恢復供水 04:102020/08/14 地方新聞 台美企業聯盟 五大領域合作 04:102020/08/14 焦點新聞 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 疑生意撐不下去！台南酒店老闆陳屍家中 小姐工作沒了哭成一片 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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