半導體零組件通路龍頭大聯大（3702）第二季營收及獲利均呈雙位數成長，促使上半年營收達2,808億元，年增16.5％，改寫歷年同期新高，稅後淨利為37.79億元，年增28.84％，僅次2018年同期的40.95億元，每股盈餘為2.18元。

大聯大第二季營收達1,498.11億元，季增14.3％、年增16％，稅後淨利21.2億元，季增27.8％、年增30.2％，單季每股盈餘1.19元。至於第二季財務關鍵指標營運資產報酬率（ROWC）與股東權益報酬率（ROE）則分別為7.9％與13.5％。

大聯大表示，市場對晶片半導體需求持續增加，包括在數位科技發展、5G加速布建與滲透率的提高，企業持續投資軟硬體，運用科技拓展遠距商務應用以加強生產力與競爭力，加上個人用戶對手機和網通週邊設備需求持續成長等，皆是營收及獲利提升的主因。

此外，客戶對於大型通路商在供應鏈管理，包括數位商務、智慧倉儲、物流等附加價值服務的需求持續提升，也增添大聯大的獲利成長動能。

大聯大內部近年持續推動數位發展，從建立數位平台起，逐步轉成數位商務，不但能夠有效降低費用支出，譬如從過去約3.5％高峰，降低至第二季僅有2.21％，創下歷史次低成績，也能向外延伸，提供如大大網、大大通等數位化服務。

(工商 )