【現場直播】最後巡禮 李登輝移靈車隊繞行總統府

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會；上午10時，教會鳴放21響鐘聲向李登輝致敬。

李登輝移靈車隊抵達濟南教會後，從側門進入會場，家屬也在隨行車輛掩護下入內；上午9時開始，李登輝家屬陸續抵達教會。

李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀乘坐的白色休旅車，也在8時40分抵達，李坤儀及夫婿戴著墨鏡、口罩也火速進入教會。

10時舉行火化禮拜，濟南教會傳出鐘響；據了解，葬禮比照歐美國家的國葬規格， 屬於最高等級的火化禮拜，特別鳴放「21響」鐘聲向李登輝致敬。

台灣團結聯盟主席劉一德10時也率領約20位民眾，帶著武士道公仔，在濟南教會門口目送李登輝；劉一德說，公仔是一個存錢筒，公仔形象的笑容與武士道精神代表李登輝12年執政的精神，會繼續守護台灣。

追思儀式結束後，李登輝移靈車隊預計上午11時駛離濟南教會，將繞行總統府，再抵達二殯火化，接著由家屬帶回翠山莊暫厝。

(中時 )