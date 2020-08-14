在外用餐有時會因份量太多，無法將食物全部食用完畢，這時大部分人都會選擇打包外帶，但大陸貴州的一間燒烤店卻標榜「人性化作法」，將吃不完的食物回收消毒再繼續賣給下一個客人，還頗受客人好評，但宣傳影片流出後，立即遭網友圍剿。

根據《澎湃新聞》報導，大陸網站13日流傳一段影片，內容為貴州省貴陽市一間燒烤店為了節約糧食，號稱施行「人性化作法」，將烤肉定價為6毛錢一串，顧客吃不完可以退回給店家，店家會將退回的肉品進行高溫消毒，之後再販賣給下一位客人，有客人認為這樣的作法可以避免浪費十分讚賞，但消息曝光後，卻讓網友難以接受。

許多網友認為，反覆高溫加工烤肉會產生對人體有害的物質，且店家也不能保證個人用餐的衛生問題無虞，因此無法認同這樣的做法，「反覆烤風味下降，致癌物質也會上升吧」、「花錢買別人吃剩下的？不會吧，我還想當人呢」、「上下五千年第一次聽說吃別人剩飯成了一種美德，真把人當狗看阿」。

新聞曝光後，貴州省市監局餐飲處的相關負責人向媒體表示，店家回收吃剩烤肉已是去年的舊聞，當時便已禁止該店家回收食材，目前相關影片也已下架，當局正在調查消息來源；而涉事店家也說，疫情期間店內皆確實遵照相關部門規定，若有剩餘的食物都會建議顧客打包帶走，且店內也已張貼「按量取食，售出不退」的標語進行宣導。

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(中時新聞網)