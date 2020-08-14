新冠肺炎（COVID-19）導致全球商務、旅遊停擺，返國民眾也被要求居家檢疫、隔離14天，避免病毒散播。卻有人在網路上大放厥詞「我媽都偷跑出門，而且不只一次」，還教「不帶手機就沒事」，缺乏公德心的行為，被其他網友罵翻！

人數逾萬人的臉書社團《subtle taiwanese traits》，日前有人發問，今年是否適合返台舉辦婚禮，結果一名網友竟留言傳授「如何在居家檢疫期間外出」。他指出，最關鍵的就是手機，因指揮中心會針對個人手機定位，只要不帶手機出門，除非剛好被里長、里幹事撞見，或有人檢舉，基本上不太會被發現。

社團內其他網友深感不妥，問該網友「你真的鼓勵人們在檢疫或隔離期間偷溜出去？」網友回應「誰不會」，還大言不慚，說媽媽返台一周，不帶手機外出已不只一次。

網友不滿，認為台灣之所以能維持相對安定的社區環境，全賴大家遵守防疫規定，網友及其母親鑽漏洞的作法，相當不可取，「就是有這種缺乏公德心的人」、「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，萬一成為防疫破口，傳染其他人，誰要負起恐釀嚴重後果的重大責任。

(中時新聞網)