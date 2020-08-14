814國際慰安婦日，前總統馬英九痛批蔡英文總統對慰安婦保障「光說不做」。（洪榮志攝）

大批民眾向台南市慰安婦銅像獻花紀念。（洪榮志攝）

814國際慰安婦日，長期關心慰安婦權益議題的前總統馬英九，14日在台南市參與慰安婦紀念日追思會時，除再度要求日本政府道歉、賠償外，更痛批蔡英文總統上任前說得很漂亮，慰安婦的事「我們會繼續做」，但至今已經連任卻什麼都沒做，呼籲蔡總統「說過的事要做到」，不能「光說不做」。

全台首座慰安婦紀念銅像在台南市中西區設立滿3周年，台南市慰安婦人權平等促進會今天上午舉行追思會時，不僅前總統馬英九、國民黨主席江啟臣等人都出席活動，大批關心慰安婦議題的民眾也前往紀念。

馬英九強調，慰安婦的事情還沒有了，日本人還沒有道歉、賠償，全世界很多地方也都還在繼續發生類似的事情，包括：IS及前陣子緬甸軍隊驅逐羅興亞穆斯林時也發生同樣的事情，這是現在進行式，「軍隊性奴隸」的事情並沒有終了，因此我們仍要持續關心。

馬英九指出，南韓、大陸的慰安婦各有20萬人，台灣有1200至2000人，菲律賓、印尼也都有；韓國人在1990年代最早開始發動聲援慰安婦的運動，1996年1月10日聯合國人權委員會發表的報告，更非常清楚地界定，所謂的慰安婦就是「日軍性奴隸」，但日本始終不肯道歉。

馬英九還說，抗戰勝利70周年時，日本安倍首相特別強調，對於大戰時期的侵略、殖民表示歉意；但是一提到婦女時就不講，僅說大戰時期有許多婦女的尊嚴與人格遭受嚴重侵害，「我們會牢記在心」為止，之後沒有任何的動作，這點讓我們始終感到非常遺憾。

馬英九更認為，現在的蔡政府，108年課綱不提慰安婦、不起戰爭時期的台灣，刻意刪除慰安婦的歷史，淡化台灣人抗日的史實，這是非常嚴重的事情；有些國中課本裡面提到，部分台籍婦女被迫充當慰安婦，好像有些慰安婦是自願的，但慰安婦根本沒有自願的，絕對不能讓這些老阿嬤的歷史被淹滅掉。

馬英九表示，2015年有一部慰安婦紀錄片《蘆葦之歌》，蔡英文總統當時看完後曾說，希望能夠作為轉型正義的第一步，但2017年蔡政府通過轉型正義條例時，完全完全沒有提到慰安婦的事情，顯然她不願意得罪日本，這一點我們非常不能諒解。蔡總統任期已經進入第2輪，對於慰安婦的保障她什麼都沒做，身為婦女的她，應該比我們更關心婦女的權益才對，希望她能夠實踐諾言。

江啟臣也指稱，慰安婦阿嬤絕對不是只有她個人的傷痛，也是國族歷史上面的傷疤，正視歷史、誠摯道歉，應該是日本政府面對過去歷史錯誤，以及面對戰爭侵害人權應該要有的基本態度，今天透過追思活動，就是要記取戰爭的殘酷、無情，並珍惜和平的難得可貴；但很不幸的是，直到今天為止，我們的阿嬤始終等不到日本政府誠摯道歉，更不用談賠償，取代的反而是更多的迴避、否認、推託，甚至限制，令人感到相當遺憾。

江啟臣還認為，日本政府對待同樣有慰安婦問題的韓國，以及對台灣，卻有不同的待遇，今天站在這裡就是為了要替已經去世、年邁無法出席追思紀念活動的慰安婦阿嬤們，同樣向日本政府要求一個誠摯的道歉；也只有誠摯的道歉，還原真相，才能真正撫平、撫慰阿嬤的心，也才能夠讓這一段戰爭的殘酷，真正成為過去的歷史。

(中時 )