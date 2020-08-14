娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！迪麗熱巴被批顏值走樣；小鐘摩鐵開房D球女神；艷星背負狐狸精罵名；向麗雯傳為愛逼走正宮，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

迪麗熱巴的異域風情顏值宛如混血兒，不過近日出席活動被指皮膚雖依舊白皙，但是卻遭酸臉圓像發福，甚至散發不自然的「塑膠感」，更有網友毒舌表示「不是醜，是老」。

小鐘日前在節目《小明星大跟班》的安排下，與林莎到新莊某汽車旅館過夜，兩人互動親密宛如情侶，全被攝影機錄下，甚至還被女方問及：「你是哪裡比較硬？」氣氛頓時尷尬。

一代功夫巨星李小龍猝逝豔星丁珮床上，由於事出突然加上死因眾說紛紜，甚至一度將矛頭指向她說謊，更蒙受「害死李小龍的狐狸精」罵名多年。

向麗雯婚前感情路相當曲折，曾和庹宗康交往8年，也和百貨小開傳緋聞，後來認識林超驊時，陷入三角戀，不惜力爭上位趕走正宮。

(中時新聞網)