記憶體封測廠華東（8110）在記憶體市況持穩、營運逐步擺脫疫情干擾下，2020年第二季營運轉虧為盈、每股盈餘（EPS）0.18元。合計上半年營運雖續處虧損，但虧損幅度減少78.79％，每股虧損0.09元。

受營運績效好轉激勵，華東今（14）日股價開高後放量走高，最高勁揚5.32％至10.1元、站回票面價，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今合計小幅賣超33張。

華東2020年第二季合併營收15.6億元，季減0.54％、年減1.74％，降至11年低點。不過，毛利率4.69％、營益率0.39％，較首季3.32％、負1.56％及去年同期負5.98％、負11.92％顯著好轉，本業由虧轉盈。

配合資本市場回穩，金融資產帳面價值回沖帶動業外收益同步增加，華東第二季稅後淨利0.89億元、每股盈餘（EPS）0.18元，較首季虧損1.32億元、每股虧損0.27元及去年同期虧損0.89億元、每股虧損0.18元顯著轉盈。

累計華東上半年合併營收31.28億元、年減2.69％，創近15年同期低點。不過，毛利率4％、營益率負0.58％，本業雖仍虧損，但優於去年同期負3.95％、負10.2％。稅後虧損0.42億元、每股虧損0.09元，較去年同期虧損2.02億元、每股虧損0.4元顯著好轉。

華東今年營運仍受大客戶調整委外釋單策略影響，首季適逢產業淡季、新冠肺炎疫情致使中國大陸子公司延遲復工，致使當季營運轉虧。不過，由於在家上班、遠距辦公帶動NB、數據中心、伺服器等記憶體需求，上半年整體市況大致穩健。

華東發言人潘靜儀先前表示，第二季市況與首季狀況相差不多，華東營運表現可望較首季持穩向上。下半年市況能見度依然不明，仍待進一步觀察疫情對終端市場需求影響。公司將持續致力開源節流，降低成本、改善營運費用，使營運表現能在逆風中穩健前行。

此外，華東為活化資產、配合關係人擴產需求，5月4日宣布將高雄部分廠房及工程設備以6.68億元出售集團關係企業華新科，預計可產生1200萬元處分利益，目標在第三季底前完成交割認列，換算約挹注每股盈餘（EPS）約0.02元，對營運不無小補。

(時報資訊)