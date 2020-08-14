8/12 關鍵價怎麼抓----回應阿倫對於儒鴻做多關鍵價的提問

1.要做多一檔股票前，我們可以稍微了解一下公司做什麼產品，知道基本面大方向是否有利，大家平時都忙工作或是家務，也沒那麼多資源可以查詢，所以船長平時會整理資訊，並提出短評，大家直接取用結論式的看法就可以，我們不是研究員，不用去估計EPS，只要對產業大方向有概念，這是第一步。

2.看股價時要先用長一點時間來幫股價循環位置做個定位，比如是多頭或空頭，若是多頭，在多頭循環裡是底部、剛起漲、中繼整理、第二波上漲、或頭部，這些應該都用目視就可以看出來。

3.再來找出支撐與壓力，依照形態及量價找出來後，就等B點跟N點的介入機會，並設好停損。若股價還不是在關鍵價附近的，並不是不能買，而是失敗率會比較高，而且常會發生一種狀況，就是當成本不對時，就抱不住股票，就算讓你買對股票，也大多會在震盪時被洗掉。

4.儒鴻關鍵價

儒鴻的基本面偏正面，前幾天船長已有幫大家整理過了。

股價為左下右上的多頭架構。

5-6月上漲一波後進入為期2個月的整理。

整理期間逐漸收斂，且量能縮到很穩定的量，表示籌碼沈澱的不錯。

公司釋出展望正面後，在7/29及7/30出現連二根中長紅，並一舉突破頸線壓力，出現B點。

出現B點當天就可以進場，有人會擔心是不是假突破，若檢視之前量能已經穩定，法人回補，B點突破又是帶量，成功的機率大很多，所以就可以進場，並把停損點設在頸線下方。

但股價常常會過關後拉回，回測支撐我們叫N點(頸線支撐)，儒鴻這一拉回，好像要變假突破，但最終並沒有跌破，B點沒買到的人，這裡又給了一次機會。完成回測後就開始展開第二波漲勢，因此再度創新高，突破B點的高點時，B點就形成上移的支撐約在350元，之後就沒有再回測這個位置，這裡可以算是次佳的N點區。

以1X漲幅估計約在 410-415元附近，所以現在已經沒有買點了，為何? 因為找不到支撐，最近的支撐在350元，若要買，你可以先問自己，如果350元停損，你能不能接受? 對比1X漲幅的目標410-415元，停損點350元就不划算了，性價比不高，所以理性的投資人就不會出手。

若是已持有的人，到了1X漲幅可以減碼，也可以暫時再看一下，看看是否有異常量價出現，等出現再全部出場也OK，或者也可以找下方的新支撐為基準(如果有形成的話)，這樣可以避免過早離場。

找關鍵價時最好去掉均線，也去掉技術指標，讓眼睛專注看K線圖上的支撐與壓力，配合量能變化及法人籌碼，多畫幾次線，就可以感受到圖上哪裡有壓力，哪裡有支撐，操作股票時就更能掌握進出場點，台股股票有1800檔，沒有什麼股票非今天買不可，等待關鍵價出手，會提高不少勝算。

圖文／船長授權提供

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)