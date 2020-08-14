南韓人氣女團TWICE在13號晚間舉行的「2020 Soribada最佳音樂大獎」上獲得多項大獎並演唱全新單曲《More & More》讓現場嗨翻天。子瑜當天所穿的雪紡吊帶洋裝，也因為疑似太過透視引起網友的注意。

南韓音樂盛事「2020 Soribada最佳音樂大獎」於13號晚間盛大展開，這也是新冠肺炎疫情已來首場開放粉絲進場的大型娛樂活動，為了讓粉絲安心觀看表演，製作單位特別安排了「梅花座」避免民眾交叉感染。而出席的藝人有TWICE、Red Velvet、ITZY、GFRIEND、MAMAMOO、(G)I-DLE、姜丹尼爾、河成雲等多位大咖明星，讓活動還未開始便已在網路上造成討論話題。

當晚拿下《本賞》及《artist賞》的TWICE，送上6月份所推出的單曲《More & More》後也在IG上PO文感謝粉絲們的支持。其中，子瑜所穿著吊帶雪紡洋裝，疑似太過薄透在照片及影片中露出「神秘三角帶」，但仔細一看才發現是內襯的蕾絲布料與雪紡紗交錯設計所造成的視覺效果，意外成為矚目的焦點。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twice.peachh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 7:54 張貼

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)