紅人隊日籍野手秋山翔吾展現全壘打牆前的接殺美技。（美聯社）

效力紅人隊的日籍選手秋山翔吾，過去在日職就是有堅強守備實力的外野手，曾經拿過6座洋聯外野金手套，今年挑戰大聯盟後，也把金手套實力帶到紅人，今日上演一次全壘打牆前的「跳接美技」，連主播都忍不住讚嘆：太不可思議了！

擔任先發第一棒、左外野手的秋山翔吾，今日在紅人與海盜之戰打擊沒有發揮，而海盜在2局上半豪奪7分，奠定勝基，不過秋山翔吾在5局上半一次關鍵守備，幫球隊守住失分危機，讓海盜在第2局過後，連掛了7局的鴨蛋。

5局上半海盜2人出局一、二壘有跑者，打者佛瑞澤(Adam frazier)敲出一支左外野深遠飛球，秋山翔吾一路追到全壘打牆邊，看準球的落點後，跳起來用「蜘蛛人式」準確接殺，美技不僅沒收一支可能形成長打的飛球，也守住失分危機，主播也在比賽中大喊，「這是Shogo（翔吾）的Shotime！」

紅人隊日籍野手秋山翔吾。（美聯社）

當秋山翔吾跑回休息室時，興奮的隊友上前與他慶祝，也包含了相當感激的投手羅倫佐(Michael Lorenzen)，「我沒騙你，當球被打出去時，我甚至已經低下頭，因為擊球聲音非常清脆。」羅倫佐賽後相當讚嘆秋山的美技，「當我抬起頭，看到秋山跳在牆上接殺，我用手抱住了頭，真的讓我很震驚。」

此外，秋山翔吾在7局上也有另一次美技，精彩跳接讓隊友為他歡呼。紅人總教練貝爾( David Bell )賽後說，「這真的很不可思議，原本看似沒有守備機會的球，但他卻一次又一次展現美技，他是實力堅強的全能球員。」

(中時 )