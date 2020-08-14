70歲的蘇嫌（左三）是偽券老手，約30、40歲開始犯案，有二十多次前科，因偽造國幣多次出入監獄，偽造資歷深厚。（虎尾分局提供）

雲林縣虎尾警分局昨（13日）破獲國內首宗偽造三倍券集團，警方調查在三倍券7月15日發放，七十歲蘇姓嫌犯已預作準備，20日就推出第一代像玩具鈔的假三倍券，8月5日改版成有顆粒感的第二代偽券，但還無法做出變色防偽處理。

70歲的蘇嫌是偽券老手，約30、40歲開始犯案，有二十多次前科，因偽造國幣多次出入監獄，偽造資歷深厚，2018年才假釋期滿。

虎尾警方指出，蘇嫌應該是老早準備偽造三倍券，三倍券才推出五天，就印出如玩具鈔的假券；警方鎖定他是在7月27日彩券行收到假券時，紙質比較好，也有顆粒感。

7月27日下線拿去買彩券中獎要兌換，彩券行雖第一時間沒發覺，但當天點收時已發現有假券，以至張嫌（62歲）隔天要兌現1200彩金時被勸留下電話、姓名，而驚覺可能遭識破。

蘇嫌的「進化」速度飛快，立即改版，8月5日下線張姓女嫌拿去7-11超商買寄杯咖啡15杯，使用一張500元假券加自付50元現金，店員第一時間也沒發覺。

警方表示，蘇嫌的偽造技術可說很好，如果沒摸過真券可能很難辨識，不過只要拿著對光搖晃一下，還是可以看出有差別：對準印刷不相符、折光變色油墨不相符、顯微印刷不相符、印刷版式不相符。

(中時 )