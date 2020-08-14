羅霈穎本月3日猝逝，大體今早（14日）上午10點開始盥洗與SPA，並經由專業老師先上底妝，後再由Makiyo上妝。Makiyo在淨身到二殯為羅姊大體上妝前，她透露壓力甚大，羅姊生前化妝師還特別叮囑她，「羅姐很在意她眉毛，媽媽有紋眉比較好畫，但羅姐沒有，要邊看邊畫，別太華麗，但一定要漂亮，她正在做spa，做完幫她畫」。

Makiyo拿出羅姊化妝師給她的化妝包，裡面裝滿羅常用的品牌，她透露妝容選用走夏秋橘色系，假睫毛會一根根幫羅姐種，唇蜜則是用橘粉色「化妝師交代，羅姊瀏海最重要，她皮膚太白，不適合用大紅」，為此，她還特別帶了捲髮器跟捲梳。

今(14)日是藝人羅霈穎的告別式，一早女星Makiyo特別來替她梳妝打扮，還強調會特別注意眼妝以及瀏海，要讓親友記住羅霈穎最美的樣子，現場最新畫面請見直播

Makiyo特別提到，羅姊生前有個御用化妝師，化妝師怕幫羅姊大體化妝時情緒控制不住淚崩，友人特別擲筊問羅姊可否請Makiyo代畫，結果一次就聖杯。她笑說，「羅姊生性真的很恐怖，但羅姊真的很疼我啦，羅姊對我來說是比較特別的長輩，媽媽畫就沒關係，自己也會畫，幫別人畫會比較認真一點」 。

問及此刻心情，Makiyo說：「跟以往畫媽媽或話朋友感覺感覺不一樣，壓力非常大，會以輕鬆方式跟羅姊聊聊天，跟她說我媽很愛她希望她開心。」若情緒無法克制怎麼辦？「最怕看到會哭，但還有另一個姐妹陪伴，先認真幫她畫，若真的忍不住，去外面擦個眼淚，蹲一蹲之類的，不會讓姊姊等太久」非常堅強。

(中時 )