日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）上半年合併營收42.2億元，稅後淨利1.3億元，分別較去年同期成長1.2％、87.6％，每股盈餘1.7元，皆創近4年以來同期新高，上半年獲利更已超過去年全年。

茂綸指出，財報的亮眼表現主因全球新冠肺炎疫情擴散，推升遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，帶動公司在資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統（HPC）等應用的產品線出貨量明顯提升，上半年網通相關產品占整體營收比重已達三成以上，躍升公司最重要的應用領域。

今年因新冠肺炎疫情帶動在家工作需求大增，茂綸上半年高階網通產品出貨量較去年同期達雙位數成長，且第二季認列部分產品的庫存回沖利益，推升上半年營業毛利增加達20.2％，毛利率較去年同期增加1.5個百分點。

茂綸對下半年展望保持審慎樂觀態度，公司7月受惠高速網通產品出貨持續成長，單月合併營收達8.8億元，月增7.3％、年增11.7％，連續三個月維持成長態勢。以目前下游訂單狀況來看，整體資料中心與雲端運算相關應用需求持續暢旺，下半年成長動能依舊可期。

此外，日系遊戲機大廠第四季預定推出新世代PS5遊戲機，茂綸自6月已開始出貨相關晶片及零組件，從客戶提出的訂單需求觀察，第三季起可望逐月上升。另外，受疫情影響較大的工業控制及車用等產品線亦見落底，下半年需求也將逐漸回溫。

在高階終端產品方面，茂綸繼第二季推出大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」布局大型公共場域清潔市場之後，母公司Macnica也引進名為「SENSPIDER」的工業物聯網（IIOT）專用設備檢測與預知診斷解決方案，可協助工廠即時監測產線，預測機器故障的時間與使用壽命，以提升產線自動化及生產效率，目前正與客戶進行終端測試，有望為公司營運帶來新的成長動能。

(工商 )