震旦行（2373）14日公告第二季財務報告，合併營收33.73億元、稅後淨利3.61億元，單季每股純益1.61元；其中，第二季稅後淨利較首季狂增132％，大大驚艷市場。震旦行指出，主要因新冠疫情於第二季開始出現緩和跡象，兩岸辦公市場景氣回升，帶動震旦行營運第二季創佳績。

由上半年角度來看，震旦行上半年合併營收57.88億元，稅後淨利 5.17億元，每股純益2.3元。

展望下半年，由於進入辦公市場的旺季，加上經營策略效益顯現，法人預估，震旦行營收、獲利倒吃甘蔗，將明顯優於上半年。

震旦行深耕辦公設備與應用系統至今已邁入55年，面對新冠病毒疫情，震旦行反應極為迅速，整合各事業部與子公司，提供企業完整的「辦公防疫解決方案」，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理軟體到硬體整合，協助企業超前部署，營運不受疫情影響。

(工商 )