SOHO中國終止與百仕通私有化談判 股價跌5％ 11:242020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SOHO中國13日晚公告，已終止3月11日公告提及的潛在交易討論，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。此前頻傳正與SOHO中國進行私有化談判的是私募巨頭百仕通，如今談判終止也影響SOHO中國股價，14日早一度跌近10％，現跌逾5％。 SOHO中國股價現跌5.32％報2.67港元，跌幅較早盤有所收斂，早盤一度跌至9.57％。 值得關注的是，SOHO中國自2014年至2019年10月頻繁出售在大陸的資產，且期間並未再購入新項目。 (工商 ) #SOHO #中國 #終止 #談判 #百仕通 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯想Q2報喜 獲利大增31％ 04:102020/08/14 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－新紓困案停滯 美股保守看待 04:102020/08/14 證券．權證 《紡纖股》資產＋隔離衣題材 南緯走高回月線 11:252020/08/14 財經 《國際經濟》中國七月零售意外續跌 工廠產出符合成長預期 12:502020/08/14 財經 Q3公司債發行量 攻歷史次高 04:102020/08/14 財經要聞 《國際金融》歐股連4漲止步 英國股市最疲弱 10:172020/08/14 財經 美股衝高回落 台股早盤失守12,700點關卡 09:322020/08/14 財經 陸港觀盤－疫情疑慮再起 無礙A股震盪走高 04:102020/08/14 全球財經 《科技》科技引領產業轉型 首選4大新經濟 10:172020/08/14 財經 經濟活動恢復 亞股震盪向上 04:102020/08/14 投資理財 財經熱門新聞 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 2年前買房沒殺價 屋主竟躺著賺幾百萬 - 財經 - 工商 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 台商資金回流已成氣候 謝金河看旺台灣30年 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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