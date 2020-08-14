SOHO中國13日晚公告，已終止3月11日公告提及的潛在交易討論，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。此前頻傳正與SOHO中國進行私有化談判的是私募巨頭百仕通，如今談判終止也影響SOHO中國股價，14日早一度跌近10％，現跌逾5％。

SOHO中國股價現跌5.32％報2.67港元，跌幅較早盤有所收斂，早盤一度跌至9.57％。

值得關注的是，SOHO中國自2014年至2019年10月頻繁出售在大陸的資產，且期間並未再購入新項目。

(工商 )