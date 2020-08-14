應用材料(Applied Materials Inc.)最新公布財報表現成長，展望亦佳；應用材料總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示︰「應用材料營運生產力達到了新冠肺炎之前的水準，並交出亮麗財報，透過解決客戶最高價值問題，應用材料表現超越市場，並有望在未來幾年比市場成長更快。」
應用材料最新公布上季財報、本季財測皆優於市場預期，盤後股價走揚，也帶動台灣協力廠京鼎(3413)、帆宣(6196)等股價上漲。
應用材料發布2020會計年度第三季財務報告，季營收為44億美元，比去年同期上升23%；第三季GAAP每股盈餘0.91美元與非GAAP每股盈餘1.06美元，比去年同期分別上升49%與43%。
展望2020會計年度第四季，應用材料預期營收將大約落在46億美元，正負2億美元範圍之間，非GAAP調整後稀釋每股盈餘預期落在1.11~1.23美元。
半導體設備大廠京鼎因美系大客戶積極拉貨，第二季獲利攀高，單季歸屬母公司淨利達3.87億元，改寫單季歷史新高，每股淨利4.68元。隨著半導體廠持續拓展先進製程，預期下半年營收仍具一定之水準，今年獲利將比去年明顯成長。
京鼎第二季合併營收26.56億元、年增約60%、季增約27.3%；毛利率28.8%、年增約6.6個百分點、季增約5.4個百分點；歸屬母公司淨利3.87億元、季增64%、年成長235.4%，並創下單季歷史新高，基本每股盈餘4.68元。
上半年營收47.43億元、年增45.5%；毛利率26.4%、年成長5.3個百分點；歸屬母公司淨利6.24億元、年增約209%，寫下歷史同期新高，基本每股盈餘7.54元，優於去年同期的2.44元。
(時報資訊)
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