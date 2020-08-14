美股指數隔夜漲跌互見，周五香港恆生指數低開158點，一度下探測試25000支撐點，後盤旋於持平點，小跌30點或-0.12%，為25199點。國企股(H股)漲21.8點或+0.21%，為10266點。

國際油價下跌，石油天然氣股跌深最多，領跌1.2%，中國煤層氣大跌17.6%，暫報0.028港元。

酒店娛樂股上漲0.2%，拉回大盤跌勢，匯彩控股、澳博控股接漲逾2%，銀河娛樂和金沙中國漲逾1%。賭場股中不乏美資企業，在美中緊張關係中，亦可觀察中方政策影響趨向。

SOHO中國終止與黑石集團的私有化談判，黑石提出每股6港元價格私有化SOHO中國，交易價值40億美元，但SOHO不打算賣給黑石，今日股價大跌5.3%，暫報2.67港元。

騰訊旗下遊戲「要塞英雄」遭蘋果下架，今晨低開1.5%，目前跌0.1%，暫報509.5港元。網易昨日公布業績報告，今日低開2.4%。

(時報資訊)