南緯(1467)7月營收報佳績，單月營收衝上10.99億元，月增37.4%，年增54.8%。南緯也公告，原發言人林鴻緒因長期派駐中國鹽城區總經理，發言人改由副董事長姚萬貴擔任。南緯早盤股價衝高站回月線。

南緯今年股東會後決議，將已經停產的台南廠轉列投資性不動產，市場評估股價將反應處分利益挹注獲利。此外，南緯本身營業項目本就包含隔離衣代工，從用量最大的P1到P2、P3等級都有；在全球疫情仍持續延燒下，代工訂單每月都以大幅度的速度在增加。

南緯旗下愛克智慧科技公司(AiQ)，掌握關鍵性原料的金鼎聯合科技纖維，及母公司南緯全球化生產佈局之生產基地，使得愛克具有垂直技術整合及完善的供應鏈管理能力，在堅強的研發技術及生產力之下，可為客戶提供完善的一站式服務。AiQ預見科技與時尚融合後所創造出的價值，將科技融入紡織後，期在日常生活中發揮強大的功能性。

南緯目前在中國鹽城區主要生產項目包括:染紗、織布、染整、貼合、印花、繡花及成衣等。鹽城區以內銷為主，主要客戶包括:balabala(童年不同樣）、特步、鐵血、ANTA安踏、HLA海瀾之家、MARCOLOR馬卡樂等。

(時報資訊)