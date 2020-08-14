NHL紐約遊騎兵本周抽中選秀狀元籤，鎖定18歲的加拿大左前鋒拉弗蘭尼爾(Alexis Lafreniere)，這位少年英雄是魁北克聯盟連續兩屆MVP，每場攻進超過兩球(包括助攻)，被外界視為紐約救世主。然而這支狀元籤也被嘲笑有「作弊嫌疑」。

抽籤的時候，操作員把籤球一個個放入開獎機，放進去之前要給攝影機特寫，確保每顆球都有被放入。但他拿著遊騎兵的球，來不及給鏡頭看就失手落下，他趕緊撿起來重拍。退役球員Roberto Luongo質疑：「遊騎兵那顆籤球好像有點重？」

NHL使用的是樂透吸出式開獎機，有人認為比較重的球被在抽選時具有優勢。遊騎兵球員Anthony DeAngelo也說：「我覺得他拿不住球很可疑。動了手腳嗎？」當然這些作弊指控都缺乏證據。

職籃NBA在1985年有類似謠言，當時盛傳裝有紐約尼克隊卡片的信封被預先放在冰箱，所以總裁抽籤時輕易摸出了尼克隊。國際足總數年前爆發貪腐案時，前主席布拉特(Sepp Blatter)提過這種冰箱作弊的方法在歐洲足球行之有年。NBA自1990年開始改為樂透開獎機，尼克從1985年至今未再中過狀元籤。

(中時新聞網)