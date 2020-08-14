馬祖海巡隊查獲1艘大陸籍無船名貨船，船上載有68萬包未稅菸，海巡隊將陸船押返福澳港偵辦。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊查獲1艘大陸籍無船名貨船，船上載有68萬包未稅菸，海巡隊將陸船押返福澳港偵辦。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊查獲1艘大陸籍無船名貨船，船上載有68萬包未稅菸，海巡隊將陸船押返福澳港偵辦。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊查獲1艘大陸籍無船名貨船，船上載有68萬包未稅菸，海巡隊將陸船押返福澳港偵辦。（馬祖海巡隊提供）

海巡署第十（馬祖）海巡隊12日獲報，將有不明船隻於馬祖外海接駁走私菸品，立即派遣2036艇及CP-1019多功能快艇前往東莒林幼嶼海域，果然查獲1艘大陸籍無船名貨船，船上載有68萬包未稅菸，海巡隊將陸船押返福澳港偵辦，訊後依違反《兩岸人民關係條例》及《菸酒管理法》法辦。

馬祖海巡隊接獲第十一巡防區指揮部轉偵防分署鳳山查緝隊情資通報，將有不明船隻於馬祖外海接駁走私菸品，巡防區立即召集第十海巡隊、第一○岸巡隊、連江查緝隊及連江縣警局等友軍單位共同配合查緝。

馬祖海巡隊2036艇及CP-1019多功能快艇立刻前往查處，於東莒林坳嶼外1浬處結合特勤人員運用優勢警力登檢該大陸籍無船名貨船，該船上有4名船員，初步估計約有1334箱合計約68萬餘包未稅菸。

馬祖海巡隊指出，正值新冠肺炎、牛結節疹與非洲豬瘟防疫期間，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉及牛肉相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，於12日晚間10時許分別將陸船押返福澳港，由連江縣衛福局派員針對該陸船消毒及人員檢疫確保防疫無漏洞。

海巡署表示，查此次陸船載有大量走私菸，恐流入市面販售牟取暴利，民眾如誤用未經合格檢驗菸品，會對身體健康造成危害，呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，將立即派員處置。

(中時 )