這波搶不到，商機差半年。金管會主委黃天牧14日表示，金管會推出高階財富管理方案，對資產1億元以上客戶開放更多金融商品，受到國銀及外商銀行的重視，將有助「台灣提升區域影響力」。首波名單將從9月15日開始申請，若來不及或落榜，下次開放申請是明年2月之後，第二波開辦將落後半年以上。

黃天牧透露金管會祭出二大政策，要為台灣吸金、吸人才、吸引投資及提升區域影響力，一是高階財管方案，另一項就是年底前要開放的允許國內企業在國際金融業務分行（OBU）開戶，讓台灣真正成為台灣全球運疇及資金調度的中心或總部。

香港從反送中到港版國安法，造成當地市場紛紛擾擾，黃天牧在受訪時指出，國銀在香港有很多據點，香港分行的獲利亦在國銀海外收入中占有很重要的地位，金管會去了解國銀對香港分行的想法，「原則上會留在香港繼續發展」。即國銀都不會撤離香港。

黃天牧指出，金管會很早之前就一直以鬆綁法規、提升金融市場競爭力，吸納更多資金、人才跟機構來台灣，作努力的目標，並不會因為香港事件，就推出政策針對或要取代誰，但金管會的政策目的就是讓制度更有競爭力。

如二週前公布高階財管方案，針對1億元以上投資人，因為有足夠的風險承擔能力，所以在金融商品大幅開放，方案推出後受到國內銀行與外商銀行重視，黃天牧說，這是有助台灣提升區域影響力。

方案將採二波開放，第一波申請在9月15日開始，第四季放榜，最快年底前開業，第二波則要到明年2月，第二季才會放款，二者可能會差上半年。

第二就是黃天牧表示，現在國際間有很多租稅法案，讓過往在租稅天堂設置公司、把很多錢放在海外的台商，「可能要把錢匯回台灣」，金管會即要開放國內企業在OBU開戶，對台商來說，可在台灣作企業全球運疇中心，年底前在高階財管與DBU二項重要開放政策都上路後，黃天牧預估，對台灣在區域間吸納或作為台商資金調度中心，扮演更重要財務管理據點，將有助益。

(工商 )