扯！釣蝦場大人鬥毆 當2幼童前嗆警遭逮

高雄市鳳山區一處釣蝦場今晨發生酒客鬥毆事件！警方到場，發現13名男女酒客都是朋友，深夜帶著幼童釣蝦開唱，其中熊姓和朱姓男子酒後起口角拳腳相向，不僅友人無法勸阻，警方制止時，熊男和另一名謝姓男子還火大譙警「拎娘咧」，結果遭警方噴辣椒水制伏在地，警方將人帶回時，一輛警車一度拋錨，場面尷尬！

高雄市鳳山分局今天凌晨1時許，獲報轄區內一處釣蝦場發生糾紛，隨即指派警力到場排解。

警方將打架滋事的男子逮捕。（圖／警方提供）

警方到場發現，包廂內的13名男女酒客都是朋友，其中熊男（19歲）和朱男（28歲）因酒後情緒不穩發生口角，當著幼童的面打了起來，友人在旁勸阻不聽，朱男還憤持安全帽攻擊熊男，警方到場後制止，在場查證身分過程中，熊男和謝男（20歲）2人因情緒激動，辱罵警方「拎娘咧」，遭警方噴辣椒水壓制在地。

正當警方欲將現場人員帶返所調查時，熊男因情緒激動，過於緊張昏倒，經救護車送醫後已無大礙，現場一輛警車一度發不動拋錨，令在場人傻眼；警方訊後，依社會秩序維法移送，另業者未禁止兒童及少年出入危害身心健康場所，警方運用第三方警政，依違反兒童及少年福利與權益保障法第47條移送相關權責機關裁處。

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(中時新聞網)