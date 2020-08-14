全球資金寬鬆，台積電今年發債規模高達1,200億元，創下歷年最大手筆，外資也覺得不尋常。里昂昨（13）日發布報告指出，從這次台積電破天荒發債規模來看，推測可能為「幹大事」做準備，不排除是英特爾外包訂單快來了。

台積電11日董事會通過擬發行兩筆無擔保美元公司債，總額上限為40億美元（約台幣1184億元），今年在台籌資規模創下業界新高，公司表示，將用於擴充產能的資金需求。

工商時報報導，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，台積電日前宣布發行40億美元公司債，對於過去在資本結構上極有紀律的台積電來說，長債金額來到不正常的高水位，推測近期大手筆發債，可能是為未來幹大事做準備，不排除英特爾外包肥單快到手。

台積電歷年來大手筆債務都與擴大資本支出有密切關係。侯明孝認為，台積電積極發債象徵未來5年資本支出將更強勁，且需求面的展望亦佳，可能英特爾CPU委外代工比預期來得更快，需求量也可能更大，並將台積電目標價從500元拉升至530元。

(中時新聞網)