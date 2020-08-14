任何男子約會都想看到女友美美的一面，但一名男網友卻抱怨，每次女友與他約會打扮都很邋遢，可是上班就露出性感車頭燈與屁股蛋，搖身一變成辣妹，讓他心理很不平衡。此貼文引起網友熱議，有人留言：「感覺有綠綠的徵兆」

原po在論壇《Dcard》透露，日前在北市買了一間2房1廳1衛1陽台1700萬小宅，目前與女友同居，但半年相處下來，覺得「遇到雙標女友，我想分手了」。

原PO透露，女友怕熱，上班穿著都是露事業線，露肚臍，配短裙或是熱褲，就連跟閨蜜去爬山，還堅持露雙峰、肚臍、屁股蛋，高跟涼鞋至少50雙，甚至去一趟樓下超商，也可以花30分鐘化妝、挑衣服。

讓原PO心理不平衡的是，兩人約會時，女友秒從辣妹變成普妹，去信義區看電影素顏綁馬尾，戴黑框眼鏡，穿個卡通圖案T恤，運動褲跟白布鞋。讓他鬱卒決定把話說清楚「為何妳連去樓下買東西都要花30分鐘打扮，跟我都超邋遢？」。

不料女友一臉不以為然解釋「你身高才167，如果打扮穿高跟鞋，站我旁邊怕你自悲，外型你也配不上打扮後的我，我不想讓路人覺得我們是美女遇野獸的組合。」

原PO聽後尊嚴掃地，氣得反問「既然看不起我的外表，幹嘛跟我交往？」女友發現話說太重急忙改口「我又不是用外表挑男人的人，而且我也要顧慮你的心情，跟我出門才故意不打扮」，頻頻強調怕原PO自卑。

文章曝光引起網友熱議「我開始不太懂雙標的用法了耶，她講得其實沒矛盾啊，就是愛漂亮，但又怕你自卑，才會只跟你出去時不打扮，這些說詞放在一起是合理的啦」、「很多男的約會一副魯宅樣，卻要女友化全妝打扮，你是不是就是這種啊？」「公主，而且還有點綠綠的」、「女的一定很正，反正很多男生就寧可花大錢養正妹女友，也不會去注意其他不雙標的普妹，當工具人要認命啊」。

(中時新聞網)