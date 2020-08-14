正版是凹版油墨印刷，堆疊起來有立體感；假券是平面碳粉印刷，側看沒有立體感。

如果以放大鏡看，正版右側波浪外廓線條有連續重複「TAIWAN」的微小字樣，但假券沒有，只有模糊線條。（周麗蘭攝）

正版券的背面「500」字樣經透光檢查，正反面圖樣可精確組合重疊；假券的「500」字樣無法對準。（周麗蘭攝）

雲林檢警昨天在彰化破獲國內首宗偽造三倍券的盜印集團，起獲價值250萬的500圓三倍券成品與半成品，根據專業人士檢視後，這批價值250萬的假三倍券外觀仿製得相當專業，紙質也與真券接近，但是油墨與防偽設計技術還差一大截。檢警檢視，經過些微轉動左上角面額數字，並無出現真券「金色」與「綠色」變化，此外真券500元面額，左右兩邊都有3條浮凸符碼及浮水印，用手觸摸可以感覺墨紋凸出於紙面，但假券並無「立體感」。

雲林縣警局指出，第二代假券與真券的差異有四處：對準印刷不相符、折光變色油墨不相符、顯微印刷不相符、印刷版式不相符，但仍幾可亂真，驗鈔機必須升級程式才能分辨真偽。

警方解釋，「折光變色油墨不相符」是最大差異，假券左上角的「500」只會呈現金色，不會變綠；正版會有金色、綠色變化。

「印刷版式不相符」的特徵也較明顯，正版是凹版油墨印刷，堆疊起來有立體感；假券是平面碳粉印刷，側看沒有立體感。

「顯微印刷不相符」方面，如果以放大鏡看，正版右側波浪外廓線條有連續重複「TAIWAN」的微小字樣，但假券沒有，只有模糊線條。

「對準印刷不相符」特徵是正版券的背面「500」字樣經透光檢查，正反面圖樣可精確組合重疊；假券的「500」字樣無法對準。

(中時 )