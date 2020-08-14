前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會；李登輝一手創立的台聯，今天黨主席劉一德也率支持者在路口，李登輝移靈車隊從濟南教會駛離，他們隨即高喊，「阿輝伯、感謝您」。

移靈車隊於11時10分離開教會；台聯近20位支持者手持李登輝武士道公仔站在路口，當移靈車隊經過時，「阿輝伯、感謝您」不絕於耳。

台聯前立委周倪安指出，今天來濟南教會外面送禮前總統一程，並獻上深深地感謝，他們會繼續總統精神守護台灣、繼續打拼，希望大家給台聯最大力量，直到台灣建立一個新的獨立國家。

周倪安表示，今天完全尊重家屬，來這裡致意的有李登輝夥伴及李登輝學校的學生，李登輝化作千風後將在這塊土地上，台聯也會繼續為這個土地打拼；這次大家帶來的李登輝武士道公仔，因為武士道精神就是不怕困難、持續前進。

隨後車隊繼續向凱道總統府方向駛去。

(中時 )