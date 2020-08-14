陳其邁在2000年前後財產申報資料，在有價證券都為零。（趙婉淳攝）

國民黨上午召開「35歲的陳其邁與助理集資2千萬買股？有攤在陽光下嗎？」記者會。（國民黨提供）

國民黨上午召開「35歲的陳其邁與助理集資2千萬買股？有攤在陽光下嗎？」記者會。（國民黨提供）

國民黨今天揭露2000年、才剛35歲的陳其邁，居然能和助理集資2千萬，投資未上市的「網虎國際」公司股票，資金來源啟人疑竇，經查看當時陳其邁的財產資料，發現陳竟然都未申報，痛批陳其邁政治誠信破產，要求陳出面說清楚，若說不清楚就退選。

據媒體報導，檢廉偵辦移民署資訊設備採購弊案時，查出涉案的跨越科技董事長李奇申，與前總統府國策顧問蔡騏遠在1999年創辦「網虎國際」軟體公司，當時才擔任2屆立委的陳其邁，2000年就與助理集資2千萬，透過蔡騏遠購買網虎未上市股票。

文傳會主委王育敏質疑，陳其邁當時指稱拿父親陳哲男土地，向銀行借錢買股，但事後陳居然輕描淡寫地說，「早就忘記手中的網虎股票放在哪裡」，難道這筆錢都不用還？過了幾年後即爆發陳哲男貪瀆案件，令人懷疑當時陳其邁鉅資買股資金來源？究竟是否是陳哲男提供？刻意隱匿未申報是否另有隱情？

「抓到了！隱匿炒股，不實申報，貪腐現形，誠信破產」，文傳會副主委黃子哲表示，調閱陳其邁在2000年前後的財產申報資料，發現陳竟然未據實申報「網虎國際」股票，到底想隱瞞什麼？連最基本的清廉都做不到，怎麼好意思批評國民黨候選人李眉蓁學術淪理；明天的高雄市長補選，就是清廉陽光普照，對上貪腐陰霾壟罩，期盼陳其邁盡快出面說清楚，承認過去所犯的錯誤。

李眉蓁競總發言人鄭照新說，原來是陳其邁心虛有鬼，因此至今不敢簽署反貪腐切結書，他質問監察院長陳菊，未來要如何處理陳其邁申報不實情況，要捉大放小，重重拿起輕輕放下，還是正視陳其邁說謊事實。

(中時 )