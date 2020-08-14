新竹市南大路巷內日前一名男子突在街上把衣服脫光，接著瘋狂吼叫，還不斷後空翻、單手8字迴旋甩腿，好像在跳街舞一樣，怪異行徑引起露人關注。警方表示，男子行為涉犯妨害風化、公然猥褻罪，已介入偵辦。

網友在《新竹爆料公社》發文，「真人版進擊的巨人現身新竹市南大路巷內，脫光褲子後，開始在街上暴走狂叫，還會後空翻跟大風車，進擊的巨人是咬手變身，但這隻應該是吃藥就會變身的奇行種？」

（圖／翻攝自新竹爆料公社）

影片中可以看見，男子先是雙手舉高朝天呼叫，接著往下蹲，再把褲子給脫了，期間多次屁股磨地做地板動作，開腿8字「大風車」轉了好幾下後，累到大字形躺在地上；不久旁邊有人走過來，似乎是認識的朋友。

影片曝光後，網友紛紛留言揶揄「霹靂舞協會表示動作有進步空間」、「直接牙起來」、「吃藥吃壞了，藥在走」。新竹市警察局第三分局青草湖派出所所長則在留言處表示，本所將儘速調閱附近監視器並訪查附近鄰居，確認該名男子身分依法辦理。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)