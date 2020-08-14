今年以來大陸軍機共軍不管是繞台或在台海周邊進行演訓數量達到歷年之最，甚至含有好幾次進入我方防空識別區以及越過海峽中線刻意挑釁。空軍面對今年特別緊張情勢，確定每年4月到9月底，駐防在澎湖馬公基地，負責我國空防第一線的空軍「天駒部隊」，將破例延長駐防時間至年底，以有效嚇阻與即時攔截大陸軍機，但是否未來是否會改為常駐還須規劃討論。

空軍在每年的4到9月期間，會由由台中清泉崗丶台南聯隊，輪流派出IDF戰機前進部署到澎湖馬公基地，執行台海第一線警戒攔截的「天駒任務」。

據了解，大陸離我最近的空軍基地只要戰機起飛後出海，進入我方領空最快需10分鐘，但抵達海峽中線僅5分多鐘，IDF經國號戰機為國內三型二代機，唯一能在5分鐘緊急起飛的機種，因此天駒部隊皆為IDF戰機聯隊擔負。

實際上，馬公機場屬於空軍夏天訓練基地，從民國53年起，進訓的部隊代號就是「天駒」，負責轄管台灣西部海域空域安全。

由於駐訓任務屬常態性，天駒任務除了要執行緊急攔截任務外，同時讓空軍作戰指揮部在調度、實施戰備轉場前置訓練上有有極大功效，讓各部隊能應付機動移防能力與保休問題，甚至規劃後勤補給運送。

但也因為負責的是快速攔截，因此進駐馬公機場的經國號戰機，在執行任務時，都僅掛載僅配備劍一與劍二型空對空飛彈，以輕裝加長滯空時間與執行靈活的纏鬥。

(中時新聞網)