橫掃法國3億台幣票房的溫馨喜劇電影《退休大贏家》，由法國影帝提西勒米特（Thierry Lhermitte）及喜劇天后蜜雪兒拉侯克（Michèle Laroque）聯袂主演，劇情描述一對事業有成的夫妻，因想退休遷居到葡萄牙，意外引發家庭風波，卻從中領悟了退休的真諦。

全片雖以喜劇為包裝，卻在歡笑中體悟人生，精準點出忙碌人們之於職場、家庭與親情的盲點。片中不僅2位影帝后演出令人捧腹，一句金句「退休是跟孩子們的重聚時刻」，更驚醒觀眾及時掌握人生最美好時光，不僅獲法國時尚媒體《Aufeminin》盛讚「令人驚豔」，更成功吸睛130萬觀影人次，票房稱霸法國、大撈3億台幣「退休金」。

電影導演布拉奎將複雜且沉重的人生議題，巧妙以喜趣方式完美呈現，精準點出婚姻、職場以及親子關係等人生課題的平衡重要性。尤其片尾神來一曲的〈展翅高飛〉，將父母與子女的角色對調，不僅呈現出退休人生的未竟夢想，更與電影《貝禮一家》相扣呼應。電影9月4日在台上映。

(中時 )