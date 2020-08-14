韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）2020年第二季營運逆風高飛，合併營收3.91億元、稅後淨利0.53億元、每股盈餘（EPS）2.46元，齊創歷史新高。累計上半年合併營收7.72億元、稅後淨利0.9億元、每股盈餘4.17元，亦齊創同期新高，雙雙締造「三高」佳績。

豆府2020年第二季合併營收創3.91億元新高，季增2.74％、年增17.05％。毛利率53.99％登近5季高點，營益率12.45％，優於首季11.87％、與去年同期相當。配合業外收益增加，稅後淨利0.53億元，季增46.8％、年增58.26％，每股盈餘2.46元，雙創歷史新高。

累計豆府上半年合併營收7.72億元、年增18.11％，改寫同期新高。毛利率53.56％、營益率12.16％，去年同期為53.99％、11.34％。在本業獲利能力增加、配合業外轉盈挹注，稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，亦雙創同期新高。

豆府表示，今年上半年營運動能仍受新冠肺炎疫情影響，受到海軍敦睦艦隊爆發群聚感染衝擊，導致4月營收大幅衰退。不過，隨著台灣疫情趨緩，5月起出現的報復性消費，帶動集團各門市營運逐漸重返正軌，部份門市單月營收甚至改寫新高。

因應疫情衝擊，豆府多方開發門市銷售通路，包括餐點外帶服務、人流量較高的轉運站門市開發多款韓式特色餐盒、與Uber Eats及foodpanda等外送平台進行合作，均締造不錯銷售成績，降低營運受衝擊程度，對營收均有相當助益。

此外，豆府6月創立主打韓式直火燒肉的新品牌「姜滿堂」，開業後消費者反應熱烈，單月來客數突破萬人大關，後市發展可期。同時，集團店內的超人氣韓式泡菜，亦於6月底在便利超商通路上架，締造不錯銷售業績。

豆府今年在疫情逆風中並未停止展店，迄今已新展9家店，看好國內市場消費回溫，後續將持續積極展店。為因應版圖擴張需求，豆府已在8月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加計內場、外場正職、計時服務人員等，預計將錄用超過200人。

(時報資訊)