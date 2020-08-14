◎防疫國家隊貨車國道火燒車 2萬件隔離衣全毀

一輛大貨車今日清晨六點多行經國道1號台中南屯路段時，忽然不明原因起火，車內裝滿的防疫用隔離衣，卻在從嘉義民雄廠運往桃園某處倉儲途中祝融之災，全部燒燬，車上共250箱計約2萬件的隔離衣全數燒毀。

◎開學防疫整備 侯友宜：全面了解師生出國史

國外新冠肺炎疫情持續延燒，台灣各級學校在月底將將陸續開學，新北市長侯友宜14日在防疫會議指出，除校園防疫物資絕對不能少，三級防護健康原則要維持外，也要各校了解教職員工與學生出國史，所有關卡都要做好防護，絕對不能疏漏。

◎深澳鐵道自行車淨灘活動 15日報名開跑

新北市深澳鐵道自行車將於今夏9月19日於鐵道沿岸辦理百人淨灘活動，新北市觀光旅遊局期待透過號召民眾一起清潔海岸的實際行動，推廣保育海洋的永續概念，增強民眾對深澳這片土地的環境認同。

◎羅霈穎化妝師怕畫大體淚崩 擲聖筊要Makiyo畫

資深藝人羅霈穎本月3日猝逝，突如其來的死訊讓親友無不震驚悲憾，好友于美人忍悲聯合家屬操辦後事，找了Makiyo等人到靈前辦生日趴，甚到連大體上妝都由Makiyo代畫。

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(中時新聞網)