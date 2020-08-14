桃園市57歲羅姓男子因家中動線等細故，動輒與弟弟吵架，7月6日晚間2人再度吵架，羅男因此雙手各持菜刀，朝弟弟頭部、背部砍殺，導致弟弟受傷。桃園地檢署偵結後依照家庭暴力傷害罪將哥哥起訴。

檢、警調查，羅姓兄弟原本常因為細故吵架，7月6日晚間兄弟吵架後，哥哥拿著菜刀往弟弟頭部、背部砍殺，導致弟弟頭部挫擦傷、胸壁及後胸壁多處挫擦傷、右側上肢肢體多處挫擦傷、右側性第一手指撕裂傷合併肌腱斷裂等。

羅男妹妹證稱，當時哥哥去廚房拿2把菜刀，弟弟因此朝哥哥丟盤子防衛，雙方因此打了起來。外甥女則被羅姓弟弟盤子誤擲到額頭，她說，當時被丟到，因此腦中停頓一下，只看到舅舅們在搶菜刀，以及最後菜刀在小舅舅身上。

檢方認為，哥哥拿2把刀子要砍人，弟弟丟盤子防衛，丟完後2人又因為爭奪刀子打了起來。哥哥是否有要攻擊弟弟致命部位，尚非無疑，因此難認有殺人之故意。加上案發當天，是因為生活習慣產生糾紛，足以認為是因為生活細故與告訴人爭執而臨時起意商人，因非基於仇恨目的蓄意取刀殺人，因此依照家庭暴力傷害案件提起公訴。

(中時 )