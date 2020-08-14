這場排名賽的強度，根本跟季後賽沒兩樣！利拉德延續火燙手感，攻下全場最高42分，其中末節包辦12分，帶領拓荒者134比133險勝籃網，驚險搶到西區第8位置，16日將跟西區第9灰熊打附加賽，復賽8戰全勝的太陽無奈宣告淘汰出局。

一路領先的拓荒者，竟在第3節遭遇亂流，籃網打出誇張18比3猛攻，竟然反以94比87超前，甚至一度領先拓荒者達10分，場上局面頓時陷入緊張，打完前3節，籃網仍以104比97領先，這個時候當然要換利拉德在場上挺身而出。

利拉德末節一開始就投進「不講理」的超大號三分球，帶起拓荒者重新追上，甚至取得112比111超前，可是拓荒者仍然守不住利佛特，讓他幫助籃網重新領先，比賽再次陷入混戰，不過帶傷上陣的麥科倫，卻在最後53秒投進關鍵中距離。

拓荒者靠著麥科倫這記進球，取得134比130領先，可是利佛特最後37.7秒完成「三分打」，雙方只差1分，安森尼雖然三分出手，卻沒法投進，籃網掌握最後一擊機會，當然交給利佛特處理，結果他的中距離跳投沒進，拓荒者險勝了！

利拉德打了43分鐘，全場投22中13，含三分球投14中8，不僅連3場得分破40，更拿12助攻、3籃板，麥科倫也替拓荒者貢獻25分，紐基奇22分、10籃板；籃網則以利佛德34分最高，接下來將於季後賽首輪遭遇東區第2暴龍。

(中時 )