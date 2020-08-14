《名偵探柯南：紅之校外旅行 鮮紅篇＆戀紅篇》電影海報。（曼迪提供）

《名偵探柯南》的粉絲久等了！因疫情的關係，柯南迷期待許久的電影《緋色的彈丸》延期至明年，許多粉絲無法進戲院大喊難受，有鑒於此，曼迪傳播即將安排最新特別篇《名偵探柯南：紅之校外旅行 鮮紅篇＆戀紅篇》，於11月20日在台上映，同時也是今年唯一進戲院觀賞《名偵探柯南》的機會。

《名偵探柯南：紅之校外旅行 鮮紅篇＆戀紅篇》為柯南系列特別篇，為《名偵探柯南》第290個案件。故事講述柯南在暫時恢復為工藤新一時，恰巧為帝丹高中校外旅行時期，一行人前往京都參訪，在清水寺認識了女演員鞍知景子，新一被請託解讀暗號，卻在過程中遇上殺人事件，犯罪現場更留下疑似天狗襲擊的痕跡。

本作以楓紅京都為背景，除了精采的案件推理，在浪漫的古都中能否催化新一與小蘭的戀情更是一大關鍵，連載25年以上的《名偵探柯南》，最讓人在意的戀愛線終於在本作有了最新進展！

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