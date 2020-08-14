英國西密德蘭郡（WestMidlands）近日發生一起令人髮指的虐待動物事件，7日有民眾向英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）通報表示，親眼見到3名少女虐待一隻鴿子，不但拔去鴿子羽毛還用木棍毆打，最後將受傷的鴿子丟棄後離去。事後動保人員前往將鴿子帶回治療，但鴿子仍因傷勢太重，只能將其安樂死。

根據《RSPCA》報導，日前單位人員曾接獲民眾通報，指出有3名少女抓著一隻鴿子，不斷撕扯牠的羽毛，拿用棍子毆打並用腳踢，最後將鴿子丟在一邊逕自離去。而飽受驚嚇的鴿子只能拖著受傷的翅膀，躲到附近的樹籬下。

RSPCA動物保護員卡拉（Cara Gibbon）表示，當他們到達現場查看鴿子傷勢時，發現牠的羽毛被人拔除，身體幾乎被血染紅，「牠的脖子也受到嚴重傷害，頭朝右邊擺，呈現不自然的彎曲，這通常是頭部或大腦受傷的現象。」雖然動保人員全力救治，但最後這隻鴿子仍因傷勢過重，只能進行對其進行安樂死。

卡拉痛斥，「這隻可憐的鴿子由於3名少女殘忍的行為，遭受了不必要的折磨。當我替牠檢查時，可以很清楚的看到牠的傷勢有多嚴重。真是太可悲了，沒有任何動物應該受到這樣的對待。」卡拉呼籲，希望有目擊此事的民眾能夠提供相關資訊，讓他們可以盡快找出3名虐待動物的女孩，讓他們接受應有的懲罰。

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(中時新聞網)