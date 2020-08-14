生孩子不僅對女性的身體耗損嚴重，甚至對夫妻關係也是種考驗，醫藥記者王瑞玲就在節目上透露，有年僅30歲的人妻坦言生完第一胎後，老公對自己性致缺缺，甚至嫌棄「妳的車庫實在太大了！」，只好動手術處理，沒想到仍是離婚。

王瑞玲作客《震震有詞》，聊到因不「性福」導致婚姻破局的案例，表示遇過一名人妻，因自然產而下體鬆弛，產後1年多老公都不碰她，甚至口出惡言，說她「車庫太大」讓他沒了性趣，為挽救夫妻感情，只好動手術修復。

而人妻動完手術後，婚姻卻沒有因此起色，表示「白做工」仍舊離婚，醫生聽聞後覺得很驚訝，人妻才解釋，早在她動縮陰手術前，老公已經找到抒發的管道，在外偷吃，也因此連陪伴她走過術後恢復期的耐心都沒有，而人妻很堅強，並沉浸在失婚的痛苦中，反倒鬆口氣表示「我也不必遷就」，反倒期待讓下一個伴侶見識到她修整後完美的「車庫」。

(中時新聞網)