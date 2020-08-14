美國國務卿蓬佩奧在當地時間13日表示，即日起將孔子學院美國中心（CIUS）指定為中國大陸的外國使團，不過事實上，大陸負責推廣孔子學院的「中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（國家漢辦）」上月5日已經宣布設立「中外語言交流合作中心」，直屬於大陸教育部，且已經開始招聘教師；孔子學院則交由民間公益組織運作。

國家漢辦是孔子學院總部，該辦公室任務是推廣海外中文教育，最早於2004年6月在烏茲別克的塔什干試辦孔子學院；由於非常成功，該年11月第一所孔子學院在韓國首爾設立。記者查詢國家漢辦官網，網站稱截至目前全球已有162國家地區設立了541所孔子學院和1170個孔子課堂，其中美國有81間孔子學院、13間孔子課堂。不過2013年以來孔子學院逐漸遭海外「疑華派」忌憚，陸續有多間孔子學院關閉。

國家漢辦官網7月5日宣布，為適應國際中文教育事業發展需求，教育部設立中外語言交流合作中心，簡稱語言合作中心。

官網稱，語言合作中心是中國教育部直屬事業單位，是發展國際中文教育事業的專業公益教育機構，致力於為世界各國民眾學習中文、瞭解中國提供優質的服務，為中外語言交流合作、世界多元文化互學互鑒搭建友好協作的平台。

官網表示，語言合作中心具體負責統籌建設國際中文教育資源體系，參與制定國際中文教育相關標準並組織實施；支持國際中文教師、教材、學科等建設和學術研究；組織實施國際中文教師考試、外國人中文水準系列考試，開展相關評估認定；運行國際中文教育相關品牌項目；組織開展中外語言交流合作等。中心網站將於近期上線運行。

官網並指出，孔子學院品牌將由「中國國際中文教育基金會」全面負責運行。該基金會是由多家大學、企業等發起成立的民間公益組織，將會同孔子學院中外方合作夥伴，繼續支持全球孔子學院發展。

(旺報 )