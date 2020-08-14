前國民黨主席、前新北市長朱立倫14日前往竹科出席會議時談到近來傳聞稱將與韓國瑜、侯友宜爭奪明年黨主席座位，朱立倫稱最重要是高雄市長補選，目前不宜談論明年之後的事情，此外，朱立倫將回台大會計系開課，引起網友暴動想修，朱立倫笑稱課程絕對不涼。

近來朱立倫動作頻頻行程滿檔，被視為將為下一屆黨主席超前部屬，不過朱立倫認為此時忌諱討論明年之後的事情，他強調目前國民黨最最重要的是補選之事，接下來還有修憲、國民黨改革等等的議題，須全力支持高雄市長補選，也要大家一起來努力。

近來有台大學生發現選課系統出現朱立倫的企業經營與公共政策課程，引起大批網友表示想修，還有人認為既然開在大四、又是政治人物開課，「一定很涼」。對此朱立倫表示他自己20幾年來一直都是台大教授，在擔任縣長及副院長時也都持續開課。

此次台大找朱立倫下學期於會計系開課，朱立倫稱願意把過去的工作經驗與理論實務結合在一起，跟同學們分享，至於上課是否會很硬？朱立倫笑說絕對不涼，但也不要太硬，會跟大家彼此交流、好好學習。

3天前朱立倫在臉書公開聲援香港，遭大量網友出征，朱立倫對此態度堅定表示，台灣作為民主社會，對於言論自由、新聞自由是我們最基本民主自由法治人權的基礎，他認為不管喜不喜歡黎智英個人、或是不管對蘋果日報支不支持，都要力挺支持新聞自由跟言論自由，「這是民住自由人權法治的基礎，剛好而已。」

(中時 )