遠東航空FE3060班機去年4月20日降落台中清泉崗機場時，飛機偏出跑道，儘管機上76人均安，國家運輸安全調查委員會仍介入調查，今發布調查報告直指人為疏失，對遠航及交通部民航局提出改善建議。

去年4月20日，遠東航空航班編號FE3060的ATR72-600型客機，由澎湖馬公機場起飛，目的地為台中清泉崗機場，機上載有正駕駛員、副駕駛員各1人，客艙組員2人及乘客72人，共計76人。飛機準備降落時，發現航道前方及清泉崗機場上空有雷雨，並目視前方有閃電，但因可目視地面，認為能見度應尚可而繼續進場，並於36跑道進場落地過程中偏出跑道，航機及跑道設施未受損，機上人員平安。

運安會調查指出，飛航組員落地前未完全修正航機左偏現象，仰轉時未目視中心線且未重飛而落於跑道左側；落地未使用濕滑跑道落地技巧，觸地後亦未適切修正航機左偏趨勢而偏出跑道。

此外，遠東現行組員資源管理之訓練及考核，未能有效達成該訓練目標，影響飛航組員於飛航中對相關風險、威脅評估、狀況警覺及溝通決策能力。而台中機場跑道無中心線燈及跑道道面排水功能不良，也影響航機於不良天候時的落地操作。

運安會建議遠航加強飛航組員濕滑／汙染跑道落地操作訓練，同時檢視組員資源管理訓練及考核內容，以有效預防飛航中可能遭遇的風險及威脅，並檢視相關手冊中與濕滑／汙染跑道相關內容的完整性。

運安會也對民航局提出安全改善建議，包括督導航空公司加強飛航組員濕滑／汙染跑道落地操作訓練，以及督導航空公司落實組員資源管理之訓練及考核，以有效預防飛航中可能遭遇的風險及威脅。

(中時 )