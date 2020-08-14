美國司法部指控耶魯大學，在大學錄取過程中歧視亞裔美國人和白人申請者

隨著川普政府升高反菁英大學以種族為基礎的錄取政策，美國司法部周四指控耶魯大學（Yale University），在大學生錄取篩選過程中違反美國民權法，歧視亞裔美國人和白人申請者。

據《金融時報》（Financial Times）報導，美國司法部並警告，要是耶魯8月27日前不同意在2020-21學年入學許可中改變相關做法，並在任何以種族為依據的未來錄取計畫上獲得政府許可，就將提告。

而據《紐約時報》（The New York Times）和CNN新聞網13日報導，司法部歷經兩年的調查提出這項指控。而這是政府第二次和長春藤盟校對抗。兩年前，亞裔美國學生對哈佛大學提起訴訟，說它有系統地歧視他們，而當時川普政府也公開挺他們。

「種族歧視沒有所謂的好方式，」司法部副部長德雷班德（Eric S. Dreiband）在聲明中說，「非法以種族和族群來分裂美國人助長了刻板印象，怨恨和分裂。」

由於2016年有人對耶魯，布朗大學（Brown University）和達特茅斯大學（Dartmouth University）提起申訴，司法部展開了調查。而司法部在調查結果指出，耶魯每年以種族為依據，拒絕許多亞裔美國人和白人申請者。

檢察官發現，耶魯每年在大學申請入學過程中，根據種族和國籍來遴選申請者。而在數百計申請案中，種族都成為決定性要素。調查結果指出，和有同等學術資格的非裔申請者相比，亞裔美國人和白人獲得入學的機率卻只有1/10－1/4。

不過，耶魯大學在聲明中否認了相關指控，並說它徹底配合調查，同時也繼續提供大量相關資料。

(中時新聞網)