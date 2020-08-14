販售的藥局說，他們也是受害者，廠商說因為工廠來不及生產紙盒，才拿塑膠袋散裝的出來販售。（吳建輝攝）

惡質廠商仿冒華新商品，品質低劣就算了，還賣得比正版貴，華新定價350元，他們賣430元。（吳建輝攝）

鄭永柱強調，華新出品的一定都有盒裝，且有合格標章、華新鋼印等等可識別，希望消費者眼睛睜大，不要受騙。（吳建輝攝）

國內疫情持續升溫，「嘉玲神話」早已破功，指揮中心日前也恢復8大場所須配戴口罩的規定，讓前陣子得到舒緩的搶購口罩亂象又開始，甚至還出現仿冒品，彰化口罩大廠華新今出面控訴，市面流竄散裝標榜華新出品的劣質口罩，已向相關單位反映，將保留法律追訴權，也呼籲民眾別受騙。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，從8月開始辦公室同仁陸續接到民眾電話反映，表示在市面上看到標榜華新的散裝口罩，販售的藥局還說是因為工廠來不及生產紙盒，才拿塑膠袋散裝的出來販售，平均每天都能接到5-10通的電話。

鄭永柱說，惡質廠商仿冒華新商品，品質低劣就算了，竟還賣得比正版貴，一般平面口罩觀光工廠定價350元，他們賣430元，還是散裝沒有盒子，他強調華新出品的一定都有盒裝，且有合格標章、華新鋼印等等可識別，希望消費者眼睛睜大，不要受騙。

鄭永柱強調，事實上賣袋裝口罩不符合藥事法及商標法等規定，目前已將掌握的相關證據，交給標檢局、食藥署以及工業局等單位，希望能遏止歪風，而民眾若發現有藥局或廠商販售仿冒口罩，能將樣品、發票、外盒及購買地點等，提供給警方，別讓這些惡劣廠商逍遙法外。

(中時 )