No, yeah, yeah, no, look, LISTEN.



Ok, fine. Maybe SOMEONE could use 𝘢 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 help facing @faridyu. pic.twitter.com/97crMURPCv — Chicago Cubs (@Cubs) August 14, 2020

效力小熊隊的日籍強投達比修有今日對上釀酒人，不僅前6局沒被敲任何安打，7局的投球內容還繳出狂飆11K的成績，最後小熊4比2贏球，賽後小熊隊官方推特PO出達比修的投球精華，文章還不忘嘲諷曾有過節的釀酒人。

去年季末爆發太空人偷暗號事件，達比修當時在自己經營的影片中提到，有場比賽對釀酒人時因為懷疑對手眼神飄移有鬼，因此退出投手丘，神通廣大的網友立刻找出影片，指出達比修說的就是釀酒人看板球星葉利奇(Christian Yelich)。之後達比修證實他就是在說葉利奇，不過也不確定釀酒人是否有偷暗號，引發葉利奇回嗆，「對上你的時候沒人需要幫忙。」

不過今日達比修表現一夫當關，幾乎完美地壓制釀酒人，前6局上演無安打，直到第7局才被史莫克(Justin Smoak)敲出陽春炮，這是他這場比賽唯一被敲的安打，也失掉唯一1分，之後達比修飆出此戰第11K，投滿7局後退場休息，總計僅被敲1安失1分，另有2次保送，1次觸身球苦主是葉利奇。

賽後小熊隊貼出達比修的投球精華，寫道，「好吧，也許『有些人』在面對達比修時需要『一點小小的』幫助。」將過去達比修與葉利奇的過節又翻出檯面。還有網友統計，在葉利奇發推文回嗆之後，面對達比修，包含此戰2支0在內，已經5打數0安打。

網友翻出去年葉利奇對達比修嗆聲的截圖。（截自推特）

釀酒人強打葉利奇。（美聯社資料照）

(中時 )