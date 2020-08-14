美髮師出身的抖音正妹藍承函，幾年前學得瓷牙貼片技術，2018年間與姊姊藍佩菁成立工作室幫客人「美齒」，1年多大賺243萬餘元。姊妹倆生意太好，卻沒有醫師資格，因而遭到檢舉，台北地院審結，依違反《醫師法》分別判藍承函、藍佩菁8月、7月徒刑，緩刑3年，可上訴。

判決指出，藍承函與藍佩菁沒有醫師資格，卻自2018年6、7月起，在北中南各成立「林森北」、「三重」、「小巨蛋」、「大安」多間工作室，找來網紅徐子茜（ANNA）、藝人陳樂樂（陳怡穎）合作拍攝宣傳影片，以「美齒師」自居，透過臉書、IG、微信等通訊軟體口耳相傳，為客人做牙齒貼片美白。

姊妹倆收費標準為全瓷貼片每顆約5000元、全口優惠約8萬元，瓷化貼片每顆約2500元、全口優惠約3萬5000元，術後維修保美養每顆2000元，比一般牙醫診所便宜許多，慕名前來美齒的人越來越多，直到今年3月11日被查獲為止，姊妹倆大賺243萬餘元，藍佩菁分潤18萬7000元，其餘224萬3061元則歸藍承函。

法官考量姊妹倆無前科，偵審期間認罪，有悔改之意，應無再犯可能，依《醫師法》非法執行醫療業務罪判處藍承函8月徒刑、藍佩菁7月徒刑，均緩刑3年，沒收犯罪所得，藍承函須繳公庫30萬元，藍佩菁則須提供100小時義務勞務。

(中時 )