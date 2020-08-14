瑞芳蝙蝠洞戲水驚見浮屍 年約6旬男 12:072020/08/14 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾到蝙蝠洞戲水，卻驚見一具浮屍，身份尚待警方釐清。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區14日上午9點20分有民眾在蝙蝠洞公園戲水，但突然發現岸邊有疑似溺水的民眾，在岸際礁石間背朝上的泡在水中，因此馬上在43分通報新北市消防局，待警消到場後，確認為一具溺水死亡男性屍體，經初步研判死者為60多歲的為林姓男子。 據了解，死者為桃園人，遺體頭部有外傷、腰間有一串鑰匙，機車停在附近蝙蝠洞公園停車場，而證件放在裡面，目前後續已交由瑞芳分局鑑識人員處理，正在等家屬來確認身份。 (中時 ) #蝙蝠洞 #民眾 #公園 #溺水 #死者 也許您會感興趣 推薦閱讀 子瑜洋裝超透視 強光一照驚見「害羞三角形」 11:212020/08/14 娛樂 超巧！雲林驚見雷神下凡 警立即破獲3.7億偽三倍券 07:422020/08/14 生活 金門產博園區 3生一體更具競爭力 04:102020/08/14 地方新聞 陸第4消費時代 不奢侈愛平價 04:102020/08/14 產業財經 振興三倍券淪網購詐騙新招 民眾貪小便宜匯款竟收到空包裹 03:072020/08/14 社會 自行車雙雄 H1賺半個股本 04:102020/08/14 財經要聞 竊盜慣犯專找大樓破窗行竊 林口警科技辦案展效率 08:462020/08/14 社會 政院通過18歲即成年可結婚、 17歲可訂婚 2023年上路 11:522020/08/13 政治 第2場石虎家族見面會 8／16台中公園好好玩 11:222020/08/13 生活 驚悚！大阪車站旁挖出1500具人骨 專家：死者多為兒童與年輕人 21:102020/08/13 國際 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 假三倍券集團首腦是70歲老翁 10天就能進化一代 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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