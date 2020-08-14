新北市瑞芳區14日上午9點20分有民眾在蝙蝠洞公園戲水，但突然發現岸邊有疑似溺水的民眾，在岸際礁石間背朝上的泡在水中，因此馬上在43分通報新北市消防局，待警消到場後，確認為一具溺水死亡男性屍體，經初步研判死者為60多歲的為林姓男子。

據了解，死者為桃園人，遺體頭部有外傷、腰間有一串鑰匙，機車停在附近蝙蝠洞公園停車場，而證件放在裡面，目前後續已交由瑞芳分局鑑識人員處理，正在等家屬來確認身份。

(中時 )