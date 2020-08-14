前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今在濟南教會舉行入殮火化禮拜後，車隊繞行總統府一周最後巡禮，送往台北市第二殯儀館火化。不過，李登輝妻子曾文惠並未現身濟南教會參加火化禮拜，除因子女擔心她太傷心外，也與台灣傳統習俗有關。
李登輝於台北榮總病逝，先前並沒有人敢做出決定「拔管」，是因曾文惠接連探視後不忍老伴太痛苦，家屬才決定停止用藥。
今清晨6點40分，李登輝自台北榮總懷恩堂移靈後，車隊於57分抵達濟南教會，上午9點開始，家屬陸續抵達教會，而李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀，也在8時40分與丈夫一同抵達，並於10點舉行火化禮拜，教會也鳴放21響鐘聲向李登輝致敬。
據《鏡週刊》報導，女兒及孫女因擔心曾文惠過度傷心，並未讓她知道今天的行程，籌備的過程中也避免讓她知道相關細節。此外，曾文惠今未出席喪禮，也符合「夫妻不相送」的習俗。
(中時新聞網)
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